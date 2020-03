Coronavirus, Morrone (Lega): "Sì a richiesta blocco udienze fino al 3 aprile"

"Legittima, responsabile e condivisibile la richiesta dei vertici dell’Unione Camere penali di estendere almeno fino al 3 aprile 2020, su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei termini processuali e le udienze in calendario, e non solo fino al 22 marzo come previsto dal relativo decreto assunto nei giorni scorsi". E' quanto afferma il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone.

"Questo soprattutto per evitare che ci siano decisioni difformi tra distretto e distretto e che avvocati e soggetti coinvolti siano obbligati a spostarsi tra territorio e territorio contravvenendo alle disposizioni emergenziali disposte dal Governo - conclude -. Il tutto con l’obiettivo condiviso di prevenire possibili condizioni di diffusione del virus e di contagio”.