Coronavirus, Morrone (Lega): "Sospensione pianificata di udienze e incremento delle piante organiche"

"E’ necessario rispondere alle legittime esigenze di tutte le categorie che svolgono la loro attività nei tribunali. Serve quindi una pianificazione dell’attività nelle prossime settimane che preveda la sospensione delle udienze per i procedimenti meno urgenti e la calendarizzazione di quelli urgenti e non rinviabili utilizzando le necessarie cautele sanitarie". E' quanto afferma il parlamentare Jacopo Morrone. "A questo si deve aggiungere il completamento delle piante organiche, in modo da poter garantire un numero congruo di risorse umane all’amministrazione della giustizia - aggiunge -. Sono queste le proposte presentate dalla Lega al Governo per dare certezze agli operatori della giustizia a fronte dell’attuale emergenza sanitaria".