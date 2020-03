Coronavirus, Pompignoli: "La Regione solleciti l'Ausl a fare i tamponi a tutti i poliziotti"

"La Regione non indugi e solleciti l'Ausl affinché agli Agenti di Polizia sintomatici e quelli in quarantena venga fatto il tampone". E' quanto chiede il Gruppo Lega Emilia Romagna, che si fa portavoce della richiesta inoltrata dalla segreteria regionale Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia) a tutti i Questori delle province emiliano-romagnole. "E' necessario che tutti gli Agenti di Polizia, sia gli asintomatici che coloro che presentano sintomi da Covid-19, vengano sottoposti immediatamente a specifico screening", afferma il consigliere regionale Massimilia Pompignoli.

"E' fondamentale garantire coloro che oggi lavorano incessantemente in prima linea sia per contrastare il contagio, sia per fornire le cure necessarie cercando di migliorare sempre più i protocolli necessari - prosegue l'esponente della Lega -. La salvaguardia dell’operatività delle “helping profession” è fondamentale per arginare e sconfiggere il propagarsi della malattia e, quindi, per garantire la salute l’ordine e la sicurezza pubblica".