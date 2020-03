Coronavirus, Valbonesi (Pd): "L'emergenza si vincerà solo con lo sforzo di tutti"

"La situazione che stiamo vivendo in questi giorni è per molti versi senza precedenti. E questa emergenza si vincerà solo con lo sforzo di tutti". Queste le parole del segretario territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi. "Non c'è dubbio quindi che si debba per prima cosa rispettare le indicazioni degli esperti e di chi se ne fa portatore con atti e indicazioni anche perentori, ovvero i governi ai vari livelli - afferma l'esponente dem -. Poi credo sia fondamentale valutare la situazione economica di chi sta avendo e avrà conseguenze negative e drammatiche da questa emergenza, e perciò il governo italiano e l'Europa dovranno prendere provvedimenti eccezionali per far fronte alla problematica".

"Bisognerà attivare un piano straordinario di investimenti, a partire da opere pubbliche e dalla semplificazione burocratica, e sulla scia di come avvenuto per la ricostruzione del Ponte Morandi ipotizzare l’attribuzione di poteri speciali - continua Valbonesi -. E ancora prorogare gli ammortizzatori in deroga alle regioni più colpite estendendoli alle piccole e medie impresi di tutti i settori maggiormente colpiti. Il percorso intrapreso dal Governo con lo stanziamento di 7,5 miliardi a sostegno di imprese e famiglie, è quello giusto".

"Ogni situazione però - conclude l'esponente Pd - che crea allarmi sociali o l’imposizione di misure di prevenzione esagerate è del tutto controproducente, e si possono instaurare tensioni che si possono evitare (come nel caso dei lavoratori dell’Electrolux). Proprio in merito a questo auspichiamo che ci sia una mediazione tra le parti, tra il mondo produttivo e le organizzazioni sindacali, seguendo correttamente le indicazioni dell’Ausl".