Coronavirus, Vietina: "Chiudere le attività non essenziali. Dal Governo serve chiarezza"

"La Cina, dopo due mesi di misure estremamente rigide e un’adesione pressoché totale della popolazione a quanto imposto dal Governo, sta lentamente tornando alla normalità: le persone stanno ricominciando a uscire, le attività riprendono, il Paese sta ripartendo.

In Italia, al contrario, dopo un mese dall’esplosione dell’epidemia quello che abbiamo ottenuto è un susseguirsi di ordinanze e decreti non adeguatamente chiari, persone che cercano scappatoie per non rispettare il divieto di circolazione se non per reali emergenze e un numero di morti che supera quello della Cina". Così Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Occorre immediata chiarezza e regole rigide - afferma l'esponente berlusconiana -. Il rispetto che dobbiamo a chi, come medici, infermieri e operatori sanitari, sta sacrificando tutto per salvare le nostre vite, impone che tutti si adeguino in maniera inderogabile e restino in casa. Parimenti, dal Governo è necessaria una presa di posizione inequivocabile: occorre chiudere subito tutte le attività non indispensabili e potenziare gli strumenti a disposizione di imprenditori e aziende per superare questo momento di crisi generale. Ma, lo ribadisco, il fermo totale delle attività non essenziali non è più ulteriormente rimandabile".