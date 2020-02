Coronavirus, Vietina: "Controllare i flussi migratori per la sicurezza dei cittadini"

"Il risultato raggiunto dalle ricercatrici dello Spallanzani è motivo di grande orgoglio per tutto il sistema-Paese. L’aver isolato il virus in tempi così rapidi permetterà di fare grandi passi nella lotta contro questa epidemia che desta preoccupazione in tutto il mondo". Questo il commento della deputata di Forza Italia, Simona Vietina. "Per quanto riguarda il nostro Paese, ora è il tempo della razionalità - afferma -. Da un lato si devono evitare fenomeni ingiustificati di isteria di massa nei confronti di persone o attività commerciali e imprenditoriali che nulla hanno a che vedere con le popolazioni colpite dal virus perché residenti in Italia da decenni e prive di qualunque contatto con le terre d’origine. Dall’altro lato lo Stato deve impegnarsi a garantire la sicurezza di tutti i cittadini controllando i flussi migratori di ogni provenienza e mettendo in pratica tutto quanto necessario a limitare il rischio di contagio nella popolazione".

"Ogni Stato, l’Italia in primis, deve fare il massimo affinché l’epidemia non si trasformi in pandemia e questo significa attrezzarsi al meglio per controllare le complicanze delle infezioni e finanziare la rete nazionale delle terapie intensive - conclude -. Non deve mancare, infine, una seria riflessione sui fondi per il mondo della ricerca: se siamo riusciti a raggiungere un risultato del genere con le magre finanze a disposizione del settore possiamo solo immaginare quanto si potrebbe fare destinando risorse adeguate al mondo della ricerca: il Governo ne dovrebbe tenere conto”.