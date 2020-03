Coronavirus, Vietina (Forza Italia): "Tamponi e mascherine per tutti. Solo così si ferma il contagio"

“Tamponi e mascherine per tutti, a partire da medici, operatori della sanità, delle case di riposo e della sicurezza, poi per ogni cittadino. È questo l’unico modo per uscire il prima possibile da questa devastante crisi epidemica che sta affossando la nostra economia, stravolgendo le vite di milioni di italiani e minando il futuro di tutto il Paese. Se il Governo vuole uscire da questa situazione è bene che lo dimostri con fatti concreti e non soltanto a colpi di decreti confusi e poco chiari”. Così Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

“Per non propagare il contagio – incalza la parlamentare azzurra – bisogna innanzitutto identificare tutti gli ammalati, che siano sintomatici o meno. E per farlo l’unico modo è fare più tamponi, anche a coloro che adesso vengono semplicemente tenuti in quarantena perché potrebbero essere asintomatici e propagare comunque il virus al termine della quarantena. Occorre poi che tutti gli operatori che sono in prima linea, dai medici agli infermieri, dagli operatori sanitari e assistenziali a quelli della sicurezza, siano dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati. Il Governo si deve attivare per agevolare la conversione di aziende per produrre in Italia i DPI adeguati e deve acquisire direttamente la produzione per incanalarla nelle direzioni idonee a rispondere ai casi di maggiore necessità. Solo così riusciremo a garantire i nostri eroi ed eroine in prima linea, vero baluardo contro il contagio”.