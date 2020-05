Corsi d'acqua, Pompignoli (Lega): "Incentivi per modernizzare gli impianti di depurazione"

Il consigliere comunale della Lega, Massimiliano Pompignoli, lancia un appello per "prevedere un plafond di incentivi a fondo perduto da destinare a interventi di modernizzazione degli impianti di depurazione non a norma". Osserva l'esponente del Carroccio: "L’assenza o quasi di scarichi inquinanti delle aziende durante l'emergenza covid-19 e, in minima parte, dei cittadini, ha fatto sì che la qualità dell’acqua tornasse ai livelli di secoli fa anche negli altri corsi d’acqua e laghi".

"L'occasione - aggiunge - è propizia per intervenire affinché questo vantaggio naturale non venga vanificato". Da qui la richiesta del consigliere alla Giunta di "verificare con un monitoraggio lo stato di salute dei fiumi, dei laghi e dei corsi d’acqua della provincia di Forlì-Cesena e di prevedere un plafond di incentivi a fondo perduto da destinare a interventi di modernizzazione degli impianti di depurazione delle attività produttive non ancora a norma".