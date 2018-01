"Cosa abbiamo fatto e cosa vogliamo fare": incontro con Marco Di Maio

I Circoli Pd Cervese, Forese, Foro Boario e Ospedaletto organizzano un incontro con Marco Di Maio, deputato e membro delle Commissioni Finanza e Affari costituzionali. L’appuntamento è per venerdì, alle 20.45, nella Sala della Circoscrizione 1, in piazzale Foro Boario 7. La serata sarà l’occasione per discutere di temi di attualità nazionale e locale, partendo dalle cose fatte negli ultimi 5 anni, e delle proposte per il futuro.