Covid-19 e fase 2, al via le dirette Facebook del Pd: si parte con Andrea Corsini

E’ iniziata la Fase 2 e, come si poteva immaginare, la complessità e la difficoltà di gestire la ripresa di attività economiche e normali attività di vita e socialità sono al centro dell’azione di Governo, nazionale, regionale e locale. Per questo motivo, a partire dal mese di maggio, il Pd Unione Territoriale Forlivese organizzerà una serie di incontri e dialoghi online con personalità di spicco e rappresentanti istituzionali e politici italiani e del territorio. Il primo appuntamento sarà con l’assessore regionale Andrea Corsini ed è previsto per mercoledì 13 maggio alle 20:30 con diretta Facebook sulla pagina del partito @PDForli.

L’assessore Andrea Corsini è titolare di deleghe estremamente importanti - mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio – che riguardano sia lo sviluppo complessivo del nostro territorio (aeroporto, collegamenti con Cesena e Ravenna, trasporto pubblico, turismo e cultura dalla costa alle aree interne e montane, facendo solo qualche esempio), che il futuro di moltissime imprese, artigiani, esercenti di vari settori che in parte ancora attendono risposte concrete per ricominciare a lavorare e dare lavoro.