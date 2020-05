Covid-19, Pd e Forlì & Co: "Non ci interessano le loro polemiche. Serve un programma per la fase 2"

"Quello firmato dai capigruppo di maggioranza è un comunicato veramente modesto per toni e contenuti, che tradisce la pochezza dell’azione dell’amministrazione". E' quanto affermano in una nota i gruppi Pd e Forlì e Co, che aggiungono: "Stupisce, infatti, come la maggioranza, già logorata da avvilenti liti interne e brutte figure social, perda tempo ad attaccare l’opposizione piuttosto che occuparsi della città, che invece necessiterebbe di azioni sollecite e concrete per poter ripartire al meglio dopo la tragedia dell’epidemia".

"Tuttavia, - proseguono - ad oggi l’amministrazione non ha ancora messo in campo un programma serio per la cd. Fase 2, tanto che siamo stati costretti a dover sollecitare un momento di confronto istituzionale tra Amministrazione, parti sociali e soggetti del mondo economico-produttivo cittadino".

"Anche volendo – concludono - sarebbe impossibile ostacolare una maggioranza che non sta facendo nulla se non adagiarsi su progetti esistenti già da tempo e che, ancor peggio, ha concentrato i soli propri sforzi, nonostante l’emergenza in essere, in azioni di bandiera, inutili e dannose per la comunità, come la recente uscita dall’Unione dei Comuni; non dimenticando, per il resto, le iniziative per cui sono balzati agli onori della cronaca: la cancellazione del bando contro omofobia e discriminazioni, l'uscita poi precipitosamente ritirata dall'Anci, le vergognose dichiarazioni del consigliere Lasaponara contro i partigiani e la Resistenza".