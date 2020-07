Cresce il gradimento per il sindaco Gian Luca Zattini: ad un anno dalle elezioni supera il 53%

Cresce il gradimento per il sindaco Gian Luca Zattini ad un anno dalla sua elezione con la sua maggioranza di centro-destra, la prima non di sinistra dopo quasi 50 anni. Il dato emerge dallo studio Governance Poll de "Il Sole 24 Ore", effettuata dall’istituto Noto Sondaggi con interviste realizzate dal 5 al 30 giugno scorsi. La sua popolarità è cresciuta dello 0,7% rispetto alla data del 9 giugno 2019, quando venne eletto alla guida della città mercuriale dopo il ballottaggio col candidato del centrosinistra, Giorgio Calderoni. Con il 53,7% Zattini è al terzo posto in Emilia Romagna dietro solo al primo cittadino di Rimini Andrea Gnassi (57,3%, +0.3% dall'ultima elezione) e a quello di Modena Gian Carlo Muzzarelli (55%, +1,6%).

La domanda posta dal sondaggio era: "Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco della sua città. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?". Ad un anno dall'elezione, Zattini ha tratto un bilancio in una videointervista rilasciata a ForlìToday. Il primo segno della discontinuità promessa in campagna elettorale? "La prima Forlì è diventata una città normale, dove si vince e si perde".

"Il centro-sinistra - aveva aggiunto - non faceva niente, lasciare tanti progetti e non realizzarne vuol dire un'amministrazione fallimentare. Noi abbiamo tenuto in piedi le cose che abbiamo ritenute giuste, il nostro mandato vuole lasciare il segno per le realizzazioni". Le due più grosse soddisfazioni? "La facoltà di Medicina", ha spiegato Zattini, che torna ad criticare: "E' una delibera epocale: non avere avuto un voto unanime in Consiglio è perché la sinistra dice 'La città non mi ha votato, io punisco la città'". C'è poi la ripartenza dell'aeroporto: "Vogliamo rendere Forlì la 'Cardiff 2', una città vocata all'aeronautica".

Nell’exit pool dei governatori, di regione, Bonaccini si piazza al quinti posto su 18 con il 54 per cento, 2,6 per cento in più rispetto al giorno della elezione (51,4 per cento). Zaia (Veneto) al primo posto con il 70 per cento.

