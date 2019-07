Crescono i giovani militanti della Lega, Costantini: "Trend estremamente positivo"

"Forte crescita di adesioni al Movimento dei Giovani della Lega". Lo annuncia il segretario del Movimento della Romagna, Andrea Costantini, parlando di trend “estremamente positivo. Ogni giorno riceviamo nuove richieste di iscrizione da giovani residenti da tutte le città della Romagna che ci contattano per parlare e confrontarsi sulle politiche della Lega, oltre che per tesserarsi. Nel Movimento trovano motivazioni, coerenza e soprattutto una grande famiglia di militanti e soci. Tutto questo grazie anche al segretario Jacopo Morrone, sempre attivo sul territorio”.

"Il banco di prova per i giovani neo leghisti sarà la Festa nazionale di Milano Marittima-Cervia, che aprirà i battenti venerdì e rimarrà aperta fino al 6. Sono in tanti ad aver dato la disponibilità a essere coinvolti nell’organizzazione e ad aiutare attivamente. Sintomo di crescita - aggiunge Costantini - è anche il numero di giovani aderenti alla Lega eletti in diversi consigli comunali dove sperimentano la loro capacità di partecipazione civica e politica. La ricetta di questo successo è la costante presenza sul territorio, l’organizzazione di incontri formativi alternati a momenti di divertimento, un connubio vincente di cui vediamo i frutti".