Crisi di governo, telegramma da Forlì a Mattarella: "L’Italia non ha un futuro al di fuori del quadro europeo"

“L’Italia non ha un futuro al di fuori del quadro europeo”. Il Movimento Federalista Europeo, sezione Nazario Sauro Bargossi di Forlì, ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere “apprezzamento e sostegno nella gestione dell’attuale, complessa, crisi di governo”. Sottolineando “le prerogative istituzionali e il correlato potere di indirizzo politico istituzionale che competono al suo ruolo”, il Movimento Federalista Europeo evidenzia come “l’italia non ha un futuro al di fuori del quadro europeo”.

“Solo all’interno del quadro istituzionale dell’unione, e soprattutto dell’eurozona, il nostro paese - nel rispetto dell’indirizzo politico della maggioranza di governo – puo’ agire per l’interesse ed il bene del paese, per le attuali generazioni e per quelle future, anche sostenendo le riforme necessarie al superamento dei limiti derivanti dalla costruzione di un’unione monetaria priva di un tesoro comune, in grado di gestire una politica economica e di bilancio effettivamente sovranazionale – prosegue il messaggio -. Non e’ pensabile che si mettano in pericolo con mosse azzardate e ambigue i traguardi conseguiti attraverso il processo di integrazione europea in oltre 70 anni di vita della nostra repubblica. per questo, nel momento di grave incertezza che stiamo attraversando, esprimiamo piena fiducia nel suo operato come capo dello stato auspicando che l’Italia possa affrontare le sfide della costruzione europea con la levatura propria di uno dei grandi paesi fondatori”.