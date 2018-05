Crisi di governo, fioccano le proteste: bandiere tricolori sui banchi del M5S e Pd

Le bandiere italiane hanno fatto capolino tra i banchi dei consiglieri e del pubblico del Consiglio Comunale. Il riferimento è alla crisi che ha portato negli ultimi giorni a far saltare la proposta di governo guidato da Giuseppe Conte, che si è arenato sul nome del Ministro dell'Economia Paolo Savona. Il capo politico del M5S aveva esortato a esibire il tricolore italiano in segno di protesta. E il M5S di Forlì ha partecipato al consiglio comunale di martedì col braccio listato a lutto. Si tratta, spiegano i consiglieri comunali Daniele Vergini e Simone Benini, di "una forma di protesta silenziosa e pacifica contro ciò che è successo pochi giorni fa a Roma, dove è stata impedita la nascita di un legittimo governo che aveva la maggioranza in parlamento, abbiamo anche esposto la bandiera italiana e la Costituzione perchè crediamo ancora nelle istituzioni".

"L'establishment ha messo dei paletti per impedire la nascita del governo del cambiamento, ma non pensino di averla vinta, continueremo in modo pacifico la nostra battaglia politica con ancor più entusiasmo - aggiungono Vergini e Benini -. Non riusciranno a liberarsi di noi perchè è difficile vincere con chi non si arrende mai. Ringraziamo gli attivisti e simpatizzanti che sono venuti a sostenerci col tricolore e il lutto al braccio".

A mettere il tricolore in un banco dell'aula (oltre che alla bandiera italiana che è sempre presente nell'assise a fianco del seggio del presidente) sono stati anche i consiglieri del Partito Democratico: due bandiere assieme a quella blu dell'Europa.