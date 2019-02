Crisi in Venezuela, la responsabile di Mit Elisa Petroni: "Io sto con Juan Guaidò"

Gli echi della situazione di forte tensione politica venutasi a creare in Venezuela, causa di una situazione insostenibile per l’intera popolazione del paese sudamericano, si ripercuotono anche nel nostro Paese a tutti i livelli e, anche a livello locale, vengono assunte decise posizioni in merito. E’ il caso di Elisa Petroni, responsabile del Movimento MIT (Modernizzare L'Italia) e componente del direttivo provinciale di Forza Italia, che sottolinea la propria preoccupazione per quanto avviene in Venezuela.

"Nelle prossime settimane a Forlì - afferma Petroni - organizzeremo alcune iniziative a sostegno di Juan Guaidò, presidente del Venezuela: personalmente, e anche tramite MIT, ho aderito al Comitato voluto dal cesenate Francesco Giubilei, fondatore dell'organizzazione Nazione Futura. E’ intollerabile che un Paese come il nostro non prenda posizione, a fianco di altri Paesi Europei e della comunità Internazionale a sostegno del presidente dell'assemblea Nazionale Juan Guaidò ed è ancora più inaccettabile che forze politiche di governo, come il Movimento 5 Stelle, si oppongano a tutto ciò. Siamo davanti ad una dittatura, quella di Nicolas Maduro, che riduce il proprio popolo alla fame, avvalendosi della collaborazione delle forze armate e di una manipolazione totale delle elezioni politiche con brogli e intimidazioni".

"Il popolo venezuelano - conclude Elisa Petroni - è stato privato di un grande diritto, la libertà. Io provengo da una storia politica liberale e mi sento in dovere, oggi, davanti a queste mostruosità, di fare il possibile per sensibilizzare i cittadini e sostenere con forza questa causa".