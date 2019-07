Cultura, Ravaioli (Pd): "Dalla Regione arrivano oltre 375mila euro per il territorio"

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deliberato l’assegnazione dei fondi previsti dalla L.R. 37/1994 in materia di promozione culturale per l’anno 2019, per complessivi 3.195.000 euro, con un incremento di 70 mila euro rispetto al 2018, a cui vanno aggiunti 525 mila alle associazioni di livello regionale convenzionate.

Oltre 250 sono le domande ammesse su 284 presentate da parte di associazioni e istituzioni culturali e da Comuni e Unioni di Comuni.

“La provincia di Forlì-Cesena conferma la propria vitalità in ambito culturale“ - afferma la Consigliera regionale Valentina Ravaioli, vicepresidente della Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport, Legalità. “sia a livello di associazioni private che di enti pubblici.”

“Ai progetti proposti dal nostro territorio sono stati assegnati complessivamente 375.900 euro“ – prosegue la consigliera PD – “ tra i quali 14 presentati da associazioni e istituzioni (per 102 mila euro, di cui 60 al comprensorio forlivese), 12 da Comuni e Unioni di Comuni (per 273.900 euro, di cui 123 mila nell’ambito dell’Unione della Romagna Forlivese).”

“Per tutta la durata della legislatura, l’attuale amministrazione regionale ha mantenuto l’impegno preso con gli elettori di investire in ambito culturale “- conclude Valentina Ravaioli – “finanziando con aumenti progressivi negli anni le leggi esistenti e attivandone di nuove, come quelle sulla musica e sulla memoria del 900, con costante attenzione alla valorizzazione delle associazioni culturali, in una visione organica di forte coesione sociale, crescita culturale e sviluppo economico della collettività”.