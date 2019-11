Dai sindacati dei Pensionati solidarietà a Liliana Segre

“Gratitudine e solidarietà a Liliana Segre”: i sindacati dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil riuniti venerdì a Forlì in previsione della manifestazione nazionale del 16 novembre prossimo, esprimono solidarietà a Liliana Segre per i violenti e ripetuti attacchi ricevuti nell’ultimo periodo. "Segre, già vittima della Shoah a soli 14 anni, ora si trova costretta a muoversi protetta da scorta a 89 anni, a causa di intollerabili rigurgiti neofascisti - esordiscono i sindacati -. Eppure l’istituzione da lei proposta di una Commissione contro l’odio è alla base di una società civile che ha nei suoi valori fondati la libertà unita all’uguaglianza e al rispetto della persona. Sono i valori della nostra Costituzione. Per questo proponiamo una campagna di invio di cartoline dal territorio alla senatrice per testimoniarle la nostra vicinanza e solidarietà".