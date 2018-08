Daniele Marchetti a Salotto Blu: "Le alleanze della Lega potrebbero cambiare".

Daniele Marchetti, consigliere regionale del gruppo di Lega Nord, ospite a VideoRegione di Mario Russomanno, ha analizzato le prospettive politiche in previsione delle tornate elettorali del 2019. " A Imola, al ballottaggio, abbiamo appoggiato la candidata a Sindaco dei 5stelle perché c'era da sconfiggere le vecchie liturgie del Pd. È stata scelta giusta e vincente. Pur ritenendomi uomo di centro destra non mi sento di escludere che il prossimo anno Lega e 5 stelle possano trovare intese simili per il voto nei comuni e in regione." Marchetti, nel corso della trasmissione che andrà in onda Giovedì alle 23e 15, ha anche rilanciato la idea di realizzare una Regione Romagna.che comprenda il territorio imolese.