Centro, sosta gratis dopo le 18. La Lega: "Decisione tardiva e fatta male"

"Il sindaco Davide Drei e la sua Giunta, anche se con grave ritardo stanno cercando di mettere una pezza ai disastri fatti nel corso della legislatura. Con una leggera retromarcia hanno capito, grazie alla Lega, cosa serve per Forlì". Così il consigliere comunale Daniele Mezzacapo della Lega interviene sulle ultime decisioni annunciate dall'amministrazione comunale di Forlì sulle sperimentazioni della sosta gratis e della nuova linea bus in centro.

"E' una decisione tardiva, fra l'altro fatta male e che cerca soltanto di copiare in malo modo le nostre proposte. Con le lotte che abbiamo portato avanti e stare in mezzo alla gente, abbiamo raccolto un quadro di ciò che serviva per non fare morire il centro. Grazie al nostro lavoro fatto quasi porta a porta andando nei negozi, nelle attività, facendo manifestazioni - dice Mezzacapo - abbiamo ben capito il grandissimo malumore diffuso da parte della popolazione, sempre più lontana da questa amministrazione arrogante che ha fatto morire Forlì". Questa nostra analisi, soltanto ora, forse, è stata capita dall'amministrazione che pur senza vergogna per non perdere voti cerca di dare un contentino alla cittadinanza. Un annuncio fatto solo per tenere calmo il popolo".

"Tutto questo - prosegue il consigliere - mentre il contatore delle multe per chi passa la linea del centro sta girando sempre più vorticosamente e mentre le attività sono sempre più deserte. Caro Drei, non basta questa proposta autunnale per risolvere i problemi di Forlì. Dovevate pensarci molto prima, non adesso che avete visto che avevamo ragione e che la gente è dalla nostra parte. Il progetto per il rilancio del rilancio del storico che avete presentato non è sufficiente, è soltanto una toppa peggio del buco che è stato fatto. Quando prenderemo in mano la città metteremo in campo tutte quelle iniziative che abbiamo promesso ai cittadini durante la nostre manifestazioni contro le telecamere ai varchi. Torneremo a rendere vivace Forlì riportandola agli arbori di un tempo.