Sicurezza, Mezzacapo (Lega): "Non si può continuare così. Non ci lasceremo sopraffare dalla criminalità"

"Forlì sempre più indietro e sempre meno sicura. La città ha preso una china inarrestabile, messa in evidenza anche dai recenti risultati dell'indagine del Sole 24 Ore. I tanti furti nelle abitazioni e nelle aziende, i fatti di micro-criminalità che si verificano con maggior frequenza costringendo le le persone a cambiare le abitudini, devono fare riflettere e non possono che direzionarci alla improrogabile necessità di garantire più sicurezza e più legalità nella nostra città". Daniele Mezzacapo, consigliere comunale della Lega, interviene sulle tematiche della sicurezza e del degrado "di cui il capoluogo romagnolo è vittima più di altre realtà".

"Sono peggiorati i dai della qualità della vita e non si può continuare così - osserva l'esponente del Carroccio -. In città ci sono luoghi che fino a pochi anni fa erano dei punti di incontro di famiglie e bambini e che ora sono off limits, come ad esempio i giardini pubblici di Piazzale della Vittoria, i Portici, la zona dietro al Foro Boario. Nessuno ha più curato queste aree, poco illuminate, che sono state lasciate in abbondano e in mano alla piccola criminalità".

"Di certo - dice Mezzacapo - se andremo al governo della città alle prossime amministrative - cambieremo le carte in tavola cominciando col rimpinguare il numero degli agenti di Polizia municipale dell'Unione dove dall'organico, ora, mancano circa 90 uomini. Per questo l'Unione è da rifondare e da cambiare radicalmente. Con più uomini della municipale si possono allungare i turni di lavoro fino a tarda sera così come avviene in tante città".

"Non ci lasceremo sopraffare dalla criminalità - conclude il leghista - la combatteremo con tutte le forze come invece non è stato fatto finora. Non lasceremo andare le cose come si sta facendo. I fatti di cronaca di ogni giorno e il lassismo dell'amministrazione comunale a combattere sicurezza, degrado e ogni forma di abusivismo, ci inducono a mettere al primo punto della nostra agenda queste problematiche. Perché il benessere dei cittadini, la sicurezza e la serenità non hanno prezzo. Ogni cittadino deve sentirsi sicuro e tutelato".