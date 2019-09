Il sindaco di Santa Sofia Valbonesi a Salotto blu: "Restituirò entusiasmo al Pd forlivese"

"Chiunque sia il nuovo segretario avrà di fronte un compito impegnativo". Il sindaco di Santa Sofia, e candidato alla segreteria territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi, non nasconde problemi e difficoltà. "Tra i quindici comuni dell'area forlivese il Pd ne governa ormai solo una minoranza, abbiamo perso Forlì per la prima volta nel dopoguerra, soprattutto a causa di dissidi interni", ha affermato alla trasmissione condotta da Mario Russomanno "Salotto Blu", in onda giovedì sera alle 23.15 su VideoRegione.

"Abbiamo perso per la prima volta anche Predappio il cui valore storico e simbolico è evidente a tutti. Eppure tanta gente ci è vicina e ci chiede una svolta, é disposta a seguirci con fiducia", ha evidenziato. Sulla uscita dal Pd del deputato locale Marco Di Maio ha riferito di "non condividerla assolutamente, ma conosco il travaglio personale di Di Maio che dura da parecchio. È un problema che si aggiunge agli altri, Di Maio era l'unico nostro deputato eletto, ci rimboccheremo le maniche. Non credo, comunque, che nel forlivese tanti lo seguiranno".

Sul Comune di Forlì: "Sono passati tre mesi dal voto ma si è trattato di tre mesi estivi. Occorre organizzare una opposizione seria e tenace, alcune uscite della Giunta Zattini non mi hanno convinto ma servono proposte alternative credibili". Sulle prossime elezioni regionali: "Si ragiona di una strategia comune con il Movimento cinque stelle. Non ho pregiudiziali ma non so se sarà realmente possibile. Di certo non si potrà mettere in discussione la candidatura di Bonaccini alla presidenza della Regione".