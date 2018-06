Festa Democratica di San Martino in Strada: riflettori sul sindaco Davide Drei

Prosegue nel week end la Festa Democratica di San Martino in Strada, nell’area adiacente la palestra Marabini in viale dell’Appennino 498 a Forlì. Ogni sera, a partire dalle 19, sarà aperto lo stand gastronomico. Sabato il primo appuntamento della serata sarà con il sindaco di Forlì Davide Drei che, alle 20.30, nell’area dibattiti, sarà intervistato dai giornalisti di Corriere Romagna, Resto del Carlino e ForliToday. Alle 22 arriva la travolgente energia dei Gattamolesta. La band Romagnola è nata nel 2004 dal carisma di Andrea Gatta, cantante e chitarrista. Con lui Ivan Macrelli alle chitarre, Nicolò Fiori al contrabbasso, Jader Nonni alla batteria e Luigi Flocco alla fisarmonica. Domenica , alle 19 nell’aera dibattiti, una finestra su “Il Medio Oriente, tra immagini e parole”. Intervengono Sara Lucaroni, giornalista de L’Espresso, Giuseppe Romanini, ex presidente Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo curdo e Alberto Savioli, archeologo. Alle 22 nell’area concerti i Limitude, duo tutto forlivese che sperimenta suoni e atmosfere elettroniche.