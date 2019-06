Davide Minutillo: "Felici di aver rinunciato a qualche voto in cambio di una vittoria strepitosa"

Fratelli d'Italia celebra la "vittoria storica di Gian Luca Zattini e di tutto il centrodestra". Afferma il capogruppo Davide Minutillo: "Siamo fieri di aver sostenuto fin dal principio la lista civica che fa capo al neo sindaco. Grazie a Fratelli d’Italia la lista civica ha potuto esprimere al meglio il suo potenziale garantendoci la vittoria. Probabilmente abbiamo pagato qualche cosa in termini di voti, ma siamo felici di aver rinunciato a qualche voto in cambio di una vittoria strepitosa. Se tornassimo indietro ci rispenderemo per la scelta della lista civica non solo una ma dieci cento mille volte. Tutti i partiti sono stati determinanti e questa vittoria è frutto di un grande lavoro di squadra. Nelle prossime ore ci metteremo subito al lavoro perché i forlivesi si meritano un governo della città che sappia rispondere immediatamente alle esigenze del territorio e dei forlivesi".