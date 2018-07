La decisione di Drei di non ricandidarsi, Di Maio: "Gesto di responsabilità. Possibili novità"

Quello del sindaco Davide Drei è stato "un gesto di responsabilità". Il parlamentare Marco Di Maio ha commentato con un intervento video sulla propria pagina Facebook la decisione dell'attuale primo cittadino di non ricandidarsi per un secondo mandato. "Lo ringrazio per questo gesto - aggiunge il deputato - per come è stato comunicato, rendendolo noto in anteprima al proprio partito d'appartenenza. Vedremo come affrontare questa fase; c'è un periodo di tempo congruo per poterne parlare".

Di Maio non si è sbilanciato in "analisi approfondite e di dettaglio", dando appuntamento per parlarne pubblicamente sabato pomeriggio alla Festa de L’Unità di Ca’Ossi e Resistenza al Parco Incontro di via Ribolle . A partire dalle 18.30 il parlamentare forlivese, , membro della commissione Affari istituzionali, sarà intervistato dal giornalista di Videoregione Mario Russomanno. Sarà presente anche la deputata Maria Elena Boschi, deputata, membro della commissione Bilancio, per discutere di attualità e politica.

Di Maio, impegnato in questi giorni a Roma in Parlamento, è intervenuto anche sugli episodi di cronaca che hanno travolto la città, dagli spari con pistola soft-air a due stranieri di colore alla violenta rapina subìta dal tabaccaio di Porta Schiavonia. "Sono fatti che non vanno sottovalutati, da affrontare con la massima determinazione, che sarebbe bene che non fossero oggetto di strumentazioni e polemiche politiche, ma che fossero oggetto dell'impegno di tutti per cercare di affrontare una situazione da non sottovalutare. La sicurezza è un patrimonio che deve essere garantito a tutti; non deve essere una questione di distinzione politica, o di appartenenze di nessun tipo o colore della pelle. E' un punto sul quale occorre impegnarsi in maniera concreta e non solo con proclami".