Decreto dignità, Vietina (FI): "Solo un provvedimento spot. Mancano misure per nuovi poveri"

"Il decreto dignità, annunciato come panacea dei mali dell’Italia, appare piuttosto come un provvedimento “spot” privo di identità, una sorta di “contentino”, non si sa bene per chi, e i cui effetti non è detto produrranno occupazione e maggiori investimenti". Lo dichiara Simona Vietina, deputato di Forza Italia. "Se il decreto dignità negli intenti poteva essere lodevole, non siamo certi che sia positivamente applicabile nell’attuale fase economica che sta vivendo il Paese - continua l'esponente berlusconiano -. E poi, a chi dà davvero dignità questo decreto? Mancano del tutto le misure, ad esempio, per le giovani madri e per gli ultraquarantenni disoccupati, di fatto i nuovi poveri che faticano ad arrivare a fine mese perché in seria difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro".