Decreto mille proroghe, Mezzacapo contro il Pd: "Smascherato il falso vittimismo"

Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Daniele Mezzacapo, "demolisce e smaschera il falso vittimismo che stanno cavalcando gli esponenti del Partito Democratico sul decreto mille proroghe". "Hanno avuto il coraggio di presentare il tema all'ordine del giorno in Consiglio comunale a Forlì e a quel punto - dice l'esponente del Carroccio - ho spiegato loro che quel decreto è stato bloccato l'8 agosto scorso anche con il voto del senatore Matteo Renzi. Quindi siamo di fronte a un altro falso che il Pd propina ai cittadini e che addirittura sta cavalcano addossando la colpa a Lega e Cinque Stelle". "I consiglieri del Pd in consiglio, mentre parlavo e spiegavo il "raggiro", hanno tentato più volte di bloccarmi intervenendo in varie occasioni", ha aggiunto.

Mezzacapo ha quindi ricordato che "l'intervento di congelamento si è reso necessario per rispettare una sentenza della Corte Costituzionale e tutti hanno votato lo stop, compreso i senatori del Pd". "La rivolta messa in atto dal Partito democratico - dice il leghista - è quindi strumentale. Siamo davanti a un Partito Democratico che è sicuramente allo sfracello".

"Spero - dice il consigliere - che la gente abbia capito chi ci troviamo di fronte. Queste persone che hanno sempre gestito la città gettando fumo negli occhi e prendendo in giro i cittadini, devono andare via subito perché di danni ne hanno fatti troppi. Fa molto male vedere prendere in giro la popolazione. Non è giusto. Diciamo basta tutti insieme a questo sistema”.