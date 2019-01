Decreto Sicurezza, Biserna sta coi "dissidenti": "Drei e Lucchi potevano fare di più"

Giancarlo Biserna, ex vice sindaco di Forlì interviene sulla questione dei sindaci "dissidenti" sul tema Decreto Sicurezza. "Drei e Lucchi potevano fare di più, ma ci vuole coraggio, molto coraggio ed anche una visione politica che guarda oltre la semplice amministrazione".

"Se io fossi stato Sindaco di Forlì - prosegue Biserna - avrei sposato appieno la battaglia di Orlando e di De Magistris, Li conosco bene Orlando e De Magistris, sono sempre stato dentro le loro battaglie, sono venuti spesso a Forlì, la mia storia politica è nata con loro. Avrei fatto così anch' io, anzi l' avremmo fatto insieme".

L'ex vice sindaco di Forlì è però consapevole "che vanno contro la legge formale, ma ad un certo punto, se sei un politico di spessore, devi capire dove, come e quando devi forzare. Altrimenti non cambierà mai nulla. I veri cambiamenti avvengono sempre sulla pelle di qualcuno che rischia in proprio anche alla faccia del consenso. Ed ecco subito il CSM che da a loro ragione con un parere".

"Quindi capisco benissimo Drei e Lucchi per la loro posizione, - conclude Biserna - che in pratica li salva con le loro capre e con i loro cavoli, ma ci sono momenti nella vita in cui si capisce il livello delle tue battaglie. Ecco, il livello di Drei e Lucchi è nella normalità, io penso che coi tempi attuali si debba fare di più, e questo di più era schierarsi senza se e senza ma con Orlando e De Magistris".