Deduzioni nell'autotrasporto, Vietina: "La riduzione comporterà problemi per le imprese

Nelle scorse settimane numerose associazioni di categoria dell’Autotrasporto hanno appreso con fortissima preoccupazione della decisione del Governo di ridurre le deduzioni forfettarie per l’autotrasporto che passano da 51 a 38 euro al giorno per i trasporti oltre Comune e da 17 a 13 euro per i trasporti nell’ambito comunale. Per questo Simona Vietina e Galeazzo Bignami, deputati di Forza Italia, hanno presentato una interrogazione al Governo per chiedere di “assumere iniziative per riportare le deduzioni forfettarie per l’autotrasporto ai livelli degli anni precedenti” aprendo inoltre “un tavolo di confronto con le associazioni stesse per dare risposte agli annosi problemi che da tempo interessano la categoria”.

“La scelta di ridurre le deduzioni forfettarie – spiegano Vietina e Bignami – sembra essere stata assunta senza previa consultazione con le associazioni di categoria dell’artigianato e delle piccole imprese. Di fatto questa riduzione comporta una maggiore tassazione per queste imprese con conseguenze che potrebbero essere critiche. Solo in provincia di Forlì-Cesena, ad esempio, si contano oltre 1200 imprese artigiane di trasporti che subiranno dunque un prelievo fiscale maggiorato”.

Tra le richieste avanzate dalle associazioni di categoria figurano inoltre la certezza delle risorse strutturali, la rimozione del contingentamento imposto dall’Austria al traffico dei camion in uscita dal Paese, il ripristino della piena funzionalità del sistema delle revisioni dei mezzi presso le Motorizzazioni, la ripubblicazione dei “costi minimi della sicurezza” e il rispetto dei tempi di pagamento nonché l’estensione del rinvio della fatturazione elettronica anche agli acquisti di carburante in extra rete. “Tutte risposte che questo Governo deve dare in tempi certi e senza indugio alcuno”, concludono i deputati.