Discarica di rifiuti al chiostro di San Mercuriale, Ragni (Forza Italia): "E il sindaco Drei sta a guardare"

Ancora degrado al chiostro di San Mercuriale. L'ultima segnalazione in ordine di tempo è a firma del capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabrizio Ragni. "Ci chiediamo se sia ancora attiva la Squadra Antidegrado sbandierata con enfasi e commenti fuori luogo dall'amministrazione Drei qualche tempo fa - premette l'esponente berlusconiano -. Il degrado che tutte le sere si registra al chiostro di San Mercuriale, fra l'altro sorvegliato (inutilmente) dalle telecamere, è tale che il lavoro di rimozione dell'immondizia ogni mattino che dio mette in terra è quello più impegnativo per gli operatori ecologici che devono ripulire il centro storico".

"Noi stessi abbiamo constatato e immortalato con foto e video la sporcizia - i resti dei bivacchi e delle gozzoviglie dei giovani di tutte le etnie - che si accumula ogni sera e che non viene rimossa fino al mattino successivo - conclude Drei -. Un brutto biglietto da visita per la Forlì città turistica che il sindaco Drei ha voluto certificare con un'apposita tassa, quella di soggiorno. Drei è un campione nel tassare, ma incapace a governare":