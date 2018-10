Foglie morte e castagne in via Cerchia: "Forlì è una città abbandonata all’incuria"

"Dopo due settimane dalla segnalazione e la presentazione del question time nulla è stato fatto per restituire ai cittadini residenti in Via Cerchia la strada nelle condizioni che meriterebbe una città civile dove amministratori coscienziosi hanno a cuore il bene comune". A segnalare il caso è il consigliere della Lega , Daniele Avolio, che martedì mattina ha attraversato tutta l'arteria e prodotto un reportage sullo stato dell’arte.

"Dalle immagini - prosegue Avolio - si evidenzia il disastroso stato in cui versano marciapiedi e bordi della strada che come già denunciato in precedenza, senza essere ascoltato, sono un pericolo per gli anziani che percorrono quotidianamente la via, per i disabili che la utilizzano in carrozzella, spesso non accompagnati e per i tanti bambini che si recano nella locale scuola di Via Cerchia".

"Come già segnalato in precedenza, questo stato di cose deve terminare perché non è più concepibile che i contribuenti paghino profumatamente una Società come Alea e i suoi dirigenti, società che sarebbe stata creata secondo il “pensiero unico e calato dall’alto del Partito Democratico” per dare un miglior servizio ad un minor costo e ci si ritrovi ad affrontare situazioni di questo tipo.

Questi Amministratori non amano la loro città e lo dimostrano quotidianamente con il loro operato da paese del terzo mondo", conclude.