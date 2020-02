Delegazione di Forlì-Cesena alla prima assemblea di Italia Viva: il partito si struttura

Una nutrita delegazione della provincia di Forlì-Cesena ha partecipato sabato e domenica alla prima Assemblea nazionale di Italia Viva. A guidarla il deputato Marco Di Maio, principale riferimento istituzionale in Romagna. "E' stata una assemblea che ha gettato le fondamenta del nostro movimento politico - affermano i partecipanti - che ha fatto perno sulla speranza e l'impegno di cambiare le cose che non vanno nel nostro Paese, ha fornito una vera alternativa a chi ogni giorno evoca le paure delle persone per raccogliere consenso. E' un strada lunga e difficile, ma necessaria per dare all'Italia una opzione diversa tra il sovranismo di Salvini e Meloni e la nuova alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle". Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi dei coordinatori provinciali e si incardinerà la struttura organizzativa sul territorio.