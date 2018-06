"Dialogo politico": banchetto in piazza della Lega con questionari e raccolta firme

Continua la campagna informativa della Lega sulle attività promosse non solo a livello nazionale ma anche nel forlivese. Sabato pomeriggio, a partire dalle 15, sotto il loggiato del Comune, i militanti del Carroccio saranno presenti con un gazebo e una serie di questionari. “L’idea - spiega il capogruppo della Lega in consiglio comunale Daniele Mezzacapo - è quella di coinvolgere i forlivesi nell’azione politica del Movimento, rendendoli partecipi e informati delle nostre iniziative a livello locale. Abbiamo predisposto una serie di questionari incentrati su alcune delle tematiche più urgenti che riguardano il nostro Comune, come il centro storico, la sosta, i varchi e la sicurezza, che sottoporremo al giudizio dei cittadini".

Mezzacapo cita “l’impegno costante” di Andrea Costantini e di tutti i giovani leghisti romagnoli che a Forlì "prestano la loro attività di militanti e che in questi mesi si sono interessati, documentandolo, del degrado in cui versano moltissime aree verdi del forlivese denunciandone il disinteresse da parte dell’amministrazione Drei. I banchetti e i gazebi, non sono certo una novità per la Lega che alla ‘piazza’ non ha mai rinunciato. Tutt’altro. All’impegno nelle Istituzioni il Carroccio, anche a Forlì, ha sempre associato il contatto e il dialogo con i cittadini.Continueremo su questa stradaperché l’obiettivo è quello di rendere la politica sempre più interattiva”.