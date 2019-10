Auto in Piazza, il centrosinistra: "Serve trasparenza. Chiediamo un'istruttoria pubblica speciale sul centro storico"

In Consiglio comunale il sindaco Gian Luca Zattini, rispondendo ad un question time del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Daniele Vergini, ha ribadito più volte come "nulla è stato deciso" per le auto in Piazza Saffi. Per Federico Morgagni, consigliere comunale di "Forlì & Co", il primo cittadino ha fornito "una risposta contraddittoria e in contrasto con quanto affermato in altre occasioni da lui stesso e da altri esponenti della Giunta. Dopo "le auto si" e le "auto no", infatti è toccato al "le auto forse, vediamo, stiamo ancora valutando"".

"Queste incoerenze sono inevitabili quando si agisce, come fa la maggioranza, al di fuori di un quadro organico e di una visione di riferimento, rincorrendo i titoloni sulla stampa e gli annunci shock e rifuggendo invece le sedi istituzionali deputate al dibattito e al confronto - afferma l'esponente dell'opposizione -. Intervenendo in Consiglio a nome dei gruppi dell'opposizione di centrosinistra, "Forlì e Co." e "PD Forlì", ho sottolineato i limiti del metodo adottato dalla Giunta e avanzato la nostra proposta alternativa. Una proposta che sceglie la strada della trasparenza, del confronto e della condivisione con tutti gli attori della città. Infatti i nostri gruppi hanno presentato un documento con il quale chiediamo l'avvio di una Istruttoria pubblica speciale sul centro storico".

"Con questa procedura in Consiglio comunale si aprirà un pubblico dibattito che permetterà ad esperti e rappresentanti di associazioni di cittadini, di categoria, organizzazioni sindacali, rappresentanze di studenti, ambientalisti, ecc. di confrontarsi nella giusta sede istituzionale per definire insieme il volto del centro storico della Forlì del futuro - conclude Morgagni -. La speranza è che la maggioranza accolga la nostra proposta, comprendendone il valore come occasione di partecipazione e dibattito democratico, e abbandoni per una volta l'autoreferenzialità e la pretesa di autosufficienza che troppo spesso ha manifestato negli ultimi mesi".