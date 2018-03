Diffamazione, la Procura chiede l'archiviazione per l'attivista e videomaker del M5S

La Procura della Repubblica ha chiesto l’archiviazione per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa sulla scorta della denuncia fatta nel luglio scorso all’attivista e videomaker del M5S Roberto Quarneti. Ad informare del fatto è una nota degli stessi pentastellati. “Il Pm Brunelli, incaricata delle indagini, ha chiesto l’archiviazione della procedura ritenendo non diffamatorio il comportamento del Quarneti”, si legge in una nota a firma di Daniele Vergini e Simone Benini consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Forlì.

“La vicenda era nata da una denuncia di Maurizio Mancini, presidente di Piscinae srl gestore della piscina comunale di Forlì ed ex capogruppo del PD di Cesena, che aveva querelato Quarneti per uno dei tanti video satirici di denuncia politica che il nostro videomaker pubblica abitualmente su Facebook che riguardava proprio la piscina comunale. Il video riportava la lettura in Consiglio da parte del pentastellato Vergini di un provvedimento dei Vigili del Fuoco di Forlì. Eravamo fiduciosi sull’archiviazione del procedimento del resto - continuano i pentastellati - perchè se hai in gestione un bene comunale e i Vigili del Fuoco accertano che non rispetti le misure di sicurezza, che colpa ne ha quel cittadino che, indignato, lo rende noto alla cittadinanza? Vi è forse un limite al diritto di critica che spetta a noi tutti nei confronti di chi amministra male la cosa pubblica?”.

Secondo il M5S il querelante si sarebbe già opposto alla richiesta di archiviazione. “Nei prossimi giorni, sarà il GIP di Forlì a decidere - davanti ai protagonisti - sull’eventuale prosecuzione delle indagini o per la definitiva archiviazione delle stesse”, conclude la nota.