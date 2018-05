"Diffondere la cultura antifascista", incontro alla casa dei Partigiani alla Collinaccia

La Filctem Cgil ha organizzato per martedì mattina un incontro "allo scopo di diffondere i valori costituzionali, mantenere viva la memoria della Resistenza e della lotta di liberazione e promuovere una grande campagna di adesione all’Anpi". L'appuntamento si terrà alla Collinaccia, fra Galeata e S. Zeno, al rifugio Partigiano, sede del 1° nucleo dell'VIII brigata Garibaldi. L'iniziativa coinvolgerà, oltre ai delegati della Filctem, le classi della scuola superiore "Comandini" di Galeata. Il ritrovo, per chi volesse partecipare ,è previsto alle ore 8,30 all'Abbazia di S. Ellero, per poi proseguire a piedi fino alla casa dei Partigiani.

"Vogliamo riaffermare i nostri principi democratici, diffondere la cultura antifascista nelle fabbriche e tra i giovani, attraverso una serie di iniziative che si svilupperanno in vari territori della nostra Regione - affermano dal sindacato -. Oggi le minacce fasciste, le aggressioni squadriste, le intimidazioni fasciste, sono sempre di più rivolte nei confronti della nostra organizzazione; invitiamo tutti a non sottovalutare, a comprendere che si tratta di una strategia, che appartiene ad una sottocultura strisciante, la stessa che si scatena contro i migranti e contro il diritto all'autodeterminazione delle donne e le loro conquiste di civiltà".