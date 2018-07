Direzione Pd, è la serata di Drei: il sindaco annuncerà se ci sarà un bis

L'11 luglio è arrivato. Mercoledì sera il sindaco Davide Drei annuncerà se intende ricandidarsi o meno. Lo farà in occasione della direzione comunale del Partito Democratico, che si terrà a partire dalle 20 al circolo Karl Marx, in viale Matteotti. Introdurrà i lavori il segretario territoriale Valentina Ancarani, al quale seguirà l'intervento del segretario comunale Massimo Zoli. Quindi parlerà Drei. Nessuno conosce l'intenzioni del primo cittadino. Quel che pare certo sono comunque le primarie, dalle quali emergeranno le volontà degli elettori di centrosinistra.

I dissapori col Pd non mancano e potrebbero sfociare in candidature alternative di varie correnti del partito. In caso di più candidature e, se ci sarà la sua disponibilità a rimettersi in gioco per il secondo mandato, Drei ha spiegato in occasione della Festa Democratica di San Martino in Strada di non temere eventuali primarie: “Sono uno strumento non solo di consenso, ma di partecipazione. Il Pd è diventato grande con le primarie, riuscendo a intercettare la società civile”. Anzi, per Drei, “con le derive populistiche in atto, il Pd deve lavorare sulla progettazione strategica con una folta partecipazione popolare, rifuggendo da tentazioni leaderistiche".

Mezzacapo

“Se il sindaco Drei decidesse di riprovarci, sarebbe una sciagura", afferma il capogruppo della Lega in consiglio comunale Daniele Mezzacapo. "In questi anni la sua Giunta non ne ha azzeccata una e a rimetterci sono stati i forlivesi e loro attività; a partire dalle politiche fallimentari per il rilancio del centro storico, per poi proseguire con l’installazione dei varchi per il monitoraggio del traffico urbano, fino all’incapacità di gestire l’emergenza sicurezza nei luoghi più sensibili del territorio - aggiunge -. Per non parlare poi del degrado in cui versano la maggior parte delle aree verdi del nostro Comune e le condizioni di impraticabilità di molte strade del forese”.

Il capogruppo leghista, nell’auspicare un passo indietro dell’attuale primo cittadino di Forlì, “per amor proprio ma soprattutto per il bene di tutti”, mostra soddisfazione “per il lavoro svolto dal nostro Movimento sia a livello istituzionale, che nelle piazze, a stretto contatto con la gente. Ed è proprio lo scollamento dalla realtà e l’incapacità di intercettare i veri bisogni dei forlivesi che ha trascinato l’amministrazione Drei nel baratro. Un baratro, dal quale i nostri cittadini vogliono fuggire".