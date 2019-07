Diritti delle donne, l'attacco del Pd: "Le pari opportunità ridotte ai corsi di autodifesa?"

“Leggo la risposta di Andrea Cintorino, neo assessora alle pari opportunità della città di Forlì, rispetto ai temi che si troverà a dover affrontare un suo proposito è il patrocinio del Comune alle palestre che organizzano corsi di difesa personale. Mi chiedo se il pacchetto includa quanto prima anche la diffusione di spray urticante al peperoncino, magari in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne o l'8 marzo in occasione della festa della donna”: è il commento di Lucia Bongarzone, coordinatrice regionale Donne PD Emilia Romagna che arriva a margine dell'intervista a Cintorino su ForlìToday, in cui il neo-assessore ha parlato anche anche di pari opportunità, una delle sue deleghe.

Continua Bongarzone: “Se queste sono le premesse non vedo nulla di buono all'orizzonte per le politiche d'eccellenza messe in campo in questi anni su democrazia paritaria e politiche di contrasto alla violenza sulle donne. Penso per esempio al centro antiviolenza, interamente finanziato dal Comune, alla casa rifugio che accoglie donne vittime di violenza, al centro per uomini maltrattanti, ai servizi dei nostri consultori. Vorrei sapere dalla neo assessora, se condivide la visione medievale della donna espressa dal suo partito, la Lega, per cui la sua vocazione naturale è quello di madre e moglie. Vorrei sapere, sempre, da Andrea Cintorino cosa ne pensa delle politiche che riguardano l'autodeterminazione delle donne e se pensa di ampliare i servizi messi in campo in questi anni soprattutto sull'aspetto della prevenzione. La cosiddetta "Questione Femminile" è un tema cosi importante ed improrogabile che spero la neo assessora voglia andare oltre la retorica della sicurezza e della protezione delle donne per affrontare quanto di serio ed urgente questi temi impongono”.