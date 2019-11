"Diritto a non abortire", Rossi (èViva Forlì) critica Zattini: "Affermazione terribile"

"Un'amministrazione deve creare le condizioni e il contesto migliori per dare l’opportunità di creare famiglie nuove". Così il coordinatore di "èViva Forlì", Mattia Rossi, che giudica "terribile l'affermazione del sindaco Gian Luca Zattini sul "diritto a non abortire", una frase da volantino del Popolo della Famiglia". "Semmai - prosegue Rossi - occorrerebbe dire che la Legge 194 è una legge che va applicata, anche perché non esiste un diritto a non abortire esiste il diritto o delle donne a decidere del proprio corpo e dovrebbero preoccupare di più i crescenti casi di obiezione di coscienza che limitano questa libertà e con essa la tutela della salute delle donne costrette a ricorrere all’aborto clandestino".

"Un’amministrazione in uno stato laico ha il dovere di far rispettare le leggi e di non inventare false ragioni a giustificazione della scarsa natalità nella nostra città. Le vere ragioni sono, come in tutta Italia, economiche e sociali. Un'amministrazione deve creare le condizioni e il contesto migliori per dare l’opportunità di creare famiglie nuove. Educazione a una sessualità consapevole, contributi per la casa, piani di inserimento nel mondo del lavoro e salari decorosi, la realizzazione di una vera parità tra donne e uomini, questi sono solo alcuni temi su cui lavorare per dare ai giovani la possibilità di crearsi una famiglia. Tutto il resto è demagogia".