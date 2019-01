Disabili, De Girolamo (M5S): "Diversi benefici nella nuova finanziaria"

“Questo governo e questa maggioranza hanno dimostrato di essere molto attenti alle esigenze delle persone con disabilità. Insieme agli altri interventi nella legge di bilancio andiamo a istituire un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 per favorire l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità”. Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle nella commissione Trasporti Carlo Ugo de Girolamo.

“Il fondo finanzierà interventi riguardanti l’innovazione tecnologica delle strutture e la messa in opera di contrassegni e segnaletica per favorire la mobilità di persone con disabilità. La disabilità non riguarda soltanto le condizioni di salute delle persone, ma dipende da quanto le condizioni ambientali e infrastrutturali garantiscano la libera mobilità e un’adeguata qualità di vita. Con questa misura il Paese fa un importante passo avanti per garantire a tutte e tutti la possibilità di utilizzare liberamente gli spazi pubblici e privati”, prosegue de Girolamo.

“Dobbiamo ricordare tutto ciò che siamo riusciti ad ottenere con la manovra a sostegno dei disabili: rifinanziamo con 100 milioni di euro in tre anni il Fondo per la non autosufficienza; diamo 1.5 milioni per la formazione e la riqualificazione professionale dei disabili e delle vittime di infortuni sul lavoro; aumentiamo le detrazioni fiscali per i cani guida dei non vedenti; stanziamo 1.5 milioni per la UE Disability Card, che dà accesso a diversi servizi, strumenti e opportunità per i disabili; aumentiamo di 10 milioni per il 2019 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e rifinanziamo l’assistenza agli alunni con disabilità con 75 milioni in 3 anni e diamo 500.000 euro per la loro formazione artistica e musicale. Il nostro impegno è evidente su diversi fronti: migliorare la vita di queste persone è una nostra priorità”, conclude il deputato.