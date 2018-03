Disoccupazione, integrazione e sicurezza: l'Ugl incontra il sindaco Drei

Una delegazione sindacale dell'Ugl di Forlì-Cesena, guidata dal segretario Filippo Lo Giudice, sarà ricevuta venerdì in Municipio a Forlì, dal sindaco Davide Drei e dal vicesindaco Lubiano Montaguti. Nell'incontro l'Ugl parlerà di lotta alla disoccupazione, sicurezza e integrazione. Il confronto era stato sollecitato dalla stessa Ugl per indicare all'amministrazione comunale le proprie proposte per concorrere al rilancio socio-economico del territorio. In particolare, spiega Lo Giudice, si discuterà "della piattaforma programmatica che nel 2014 il sindacato aveva presentato a tutti i candidati sindaco, compreso lo stesso Drei. Nell'occasione, il primo cittadino di Forlì-Cesena si era detto "favorevole ad approfondire" e se il caso di "attuare" alcune misure, come per esempio la "Consulta o Cabina di regia sul lavoro" e in materia di "controllo, sicurezza e vivibilità del territorio". L'Ugl chiederà al Comune di adottare alcuni di questi provvedimenti proposti, inserendoli (se vi sarà disponibilità politica ed economica) fra le priorità di questa fase finale del mandato amministrativo".