Donazione a cuore fermo, Vicini: "Nostri medici eroi quotidiani. Il sistema funziona"

La passione degli operatori della sanità locale "merita un riconoscimento maggiore". A dirlo è Claudio Vicini, direttore del Dipartimento "Testa-collo" dell'Ausl Romagna e candidato alle elezioni regionali nella lista civica a sostegno del governatore uscente Stefano Bonaccini, a commento del primo caso forlivese di donazione a cuore fermo. "Si tratta di un altro caso di grande rilevanza scientifica ed assistenziale in ambito di trapianti. Non è il primo caso in Romagna. La nostra sanità ci ha abituati a questo e ad altro".



"E proprio in questi momenti che dobbiamo però ricordarci di tutti coloro che giornalmente nei grandi centri dell’azienda così come nei piccoli ambulatori periferici svolgono un lavoro oscuro ma essenziale al funzionamento di tutto il sistema - prosegue -. Questi sono gli eroi quotidiani contro i quali si scaglia questa assurda campagna elettorale denigratoria nei confronti di un sistema che funziona".



"Io credo che anche nella più accesa delle competizioni elettorali non si debba scendere così in basso accusando operatori che hanno lavorato duro negli ultimi anni svolgendo la loro routine e cercando nello stesso tempo di interpretare al meglio il cambiamento epocale che ci ha portato alla realizzazione di un’azienda unica - continua Vicini -. Se sarò eletto in consiglio regionale alle elezioni del prossimo 26 gennaio, a loro dedicherò particolare attenzione perché queste sono le persone che si prendono cura in prima istanza di tutti i nostri cittadini. Lo so perchè lavoro ogni giorno al loro fianco, conosco la passione e l'attaccamento che ci mettono. E che merita un riconoscimento maggiore".