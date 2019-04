Dopo le polemiche Zattini duro con Minutillo: "Non è candidato, non condivido le sue sparate"

Francesco Minutillo? “Una persona che non ha alcun ruolo o candidatura” nella coalizione guidata da Gian Luca Zattini. Le sue dichiarazioni? “Non le condivido minimamente”, spiega Zattini. Che aggiunge: “Sulla tutela dell'antifascismo ho sempre avuto posizioni nette e anche l'associazione dei partigiani, l'Anpi, mi ha riconosciuto che, pur con diversità di vedute, quando ho vestito la fascia tricolore da sindaco l'ho fatto in modo consono”. Insomma, non ci sta ad essere tirato per la giacchetta Zattini: “C'è chi non aspetta altro per strumentalizzare, forse perché non ha nient'altro da dire, ma su questa china non trascinerà mai. C'è la mia storia che attesta che sono un moderato, non devo tirare fuori ogni volta la carta d'identità”. I polveroni sollevati da Minutillo, invece, sono “temi che non danno giovamento alla campagna elettorale e mi creano malumori personali”.

Fratelli d'Italia candida il capogruppo uscente Davide Minutillo, fratello cioè di Francesco che negli ultimi tempi ha fatto esternazioni choc sui partigiani (“legittimamente giustiziati secondo le leggi del tempo e appesi ai lampioni di piazza Saffi”), vescovo (“catto-comunisti infiltrati nella diocesi”) e in ultimo su Facebook contro il sacerdote di colore di San Mercuriale, l'ivoriano don Guy Roland Kone, con tanto di foto scattata a messa (“Le sue sono omelie primitive”). Gli viene imputata anche una futura partecipazione ad un convegno dell'associazione di estrema destra “Libertà e azione”. Taglia corto Zattini: “La Chiesa va rispettata dall'ultimo dei sacrestani al Papa, quelle di Minutillo sono sparate che non mi appartengono”. E avvisa tutti: “La coalizione è varia, come tutte le coalizioni, ma il sindaco – che definisce sicuramente le linee con una giunta – è uno solo, si fa il sindaco uno alla volta”.