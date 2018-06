Dopo lo shock di Imola il Pd chiama a raccolta tutti: "Congressi a tutti i livelli"

“A Imola abbiamo perso, è giusto ammettere la sconfitta e congratularsi con chi ha vinto. Questa tornata di ballottaggi si è chiusa anche con la vittoria a Salsomaggiore del nostro candidato Filippo Fritelli e complessivamente questo turno amministrativo ci consegna il governo di dieci comuni su diciotto, due in più di quelli che avevamo, quindi è stata un’elezione tutt'altro che negativa. Non può però chiaramente essere una consolazione perché il dato di Imola pesa molto sullo scenario complessivo”. E' la presa di posizione del segretario regionale del PD, Paolo Calvano, che ragione sulla batosta elettorale per il Partito Democratico.

La chiamata è ad organizzare congressi e confronti a tutti i livelli. Spiega Calvano: “Credo sia giusto e opportuno confrontarsi sul perché abbiamo perso, su quello che è successo e sul futuro del PD. Lo faremo qui e credo sia giusto farlo contemporaneamente anche a livello nazionale. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che per opporci al vento che soffia e alimenta la rabbia e le paure delle persone occorre essere saldi, capaci di proporre una visione alternativa. Dobbiamo avere una identità che, in questo momento, lo dico con dispiacere, non abbiamo. Occorre quindi ripartire e bisogna farlo con un congresso, anzi, con i congressi, a tutti i livelli del nostro partito. Congressi veri che ci dicano qual è la strada che vogliamo prendere. Lo avevo proposto già all'indomani del voto del 4 di marzo e lo ribadisco ora: è urgente convocare in tempi rapidi e certi i nostri elettori e iscritti a tutti i livelli, che per l’Emilia-Romagna significa con un anno di anticipo, perché siano loro ad aiutarci a costruire la nuova identità del nostro grande partito. Confido che ci sia al più presto l'assemblea nazionale che definisca questo percorso. Dobbiamo arrivare pronti con idee e assetti chiari alle amministrative ed Europee della primavera del 2019 e alle prossime elezioni regionali".