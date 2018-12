Dopo quello di cittadinanza ecco il reddito di maternità: la proposta avanza anche a Forlì

Sono stati depositati nel Comune di Forlì e di Bertinoro, e a breve lo saranno nei principali Comuni del forlivese i moduli per la raccolta firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sul reddito di maternità.



"Il dramma italiano della denatalità investe con dati drammatici anche la nostra realtà locale: a Forlì nel 2017 sono nati 857 bambini a fronte di 1468 morti. Da decenni ormai si registra un saldo negativo costante tra nascite e decessi in linea con il dato nazionale e di fronte al quale mancano una riflessione seria e una risposta adeguata. Con la proposta del reddito di maternità il Popolo della Famiglia intende indicare una soluzione concreta e praticabile alla tragedia dell'inverno demografico, con una misura strutturale lontana dalla logica di bonus insufficienti che non risolvono il problema. Proponiamo un indennizzo di 1000 euro al mese per 8 anni alle neomamme che decidano di dedicarsi alla cura dei figli in ambito familiare, rinnovabile alla nascita dei figli successivi e a carattere di vitalizio dal quarto figlio in poi o in presenza di disabilità del piccolo" si legge in una nota del Popolo della Famiglia di Forlì

A Forlì è possibile firmare presso l' URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, negli orari di apertura al pubblico, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18).Domani pomeriggio saremo in piazza al solito posto (davanti al Rondo Point). Nel Comune di Bertinoro si può firmare presso ufficio servizi demografici (anagrafe)

Piazza della Libertà 1

Negli orari:

Lunedì 8.30 - 13.00

Martedì 8.30 -13.00 - 14.30 -17 (su appuntamento)

Mercoledì chiuso

Giovedì 8.30 -13.00

Venerdì 8.30 - 13.00

Sabato 8.30 - 11.30.

Nel fine settimana il Popolo della Famiglia di Forlì sarà presente con un banchetto informativo in Corso della Repubblica 1, affaccio piazza Saffi, per incontrare i cittadini ed illustrare la proposta di legge.