Dovadola, Merendi delegato dal sindaco a seguire i rapporti con le associazioni

Riccardo Merendi, consigliere comunale di Dovadola e capogruppo di “Direzione Comune”, è stato delegato dal sindaco a seguire alcune tematiche come i rapporti con le associazioni paesane ed i rapporti con l’Azienda dei Servizi alla Persona ex IPAB “Zauli” ora Asp del Forlivese. Si tratta, spiega Merendi, di "funzioni collaborative di carattere generale ed estranee alle competenze prettamente assessoriali, come previsto per legge. La delega al consigliere comunale è un atto di pura rappresentanza che esclude il contemporaneo status di controllato e controllore. La volontà del sindaco Tassinari di attribuire deleghe anche ai consiglieri di minoranza era emersa chiaramente in campagna elettorale. Questo attestato di stima espressomi dal primo cittadino di Dovadola è per me motivo di orgoglio e sicuro stimolo per svolgere con ancora maggiore impegno e dedizione l’attività di Consigliere comunale".