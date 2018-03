Dovadola, Merendi si dimette da consigliere dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese

Riccardo Merendi, consigliere comunale di "Direzione Comune" a Dovadola, ha annunciato che rassegnerà le dimissioni da consigliere dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e nel prossimo consiglio comunale dovadolese sarà nominato il nuovo rappresentante di minoranza. "Un atto assolutamente non dovuto ma perfettamente in linea con quella che è la mia persona ed il modo di interpretare il servizio alla collettività - afferma -. Evidentemente qualcuno non ha gradito la nascita di gruppo consiliare autonomo, e così anticipando il palesarsi di inutili polemiche, mosse secondo un modus operandi che non mi appartiene, ho deciso, in piena libertà etica e morale, di rimettermi alla volontà del Consiglio".