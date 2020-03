La Lega scrive a Bonaccini: "Dpi, la Regione deve ascoltare e rispondere alle numerose segnalazioni"

“La Regione deve ascoltare e rispondere alle numerose segnalazioni di aziende locali disponibili a produrre dispositivi di protezione individuale, in particolare di mascherine, di cui è nota la carenza, non solo e soprattutto in ambienti sanitari, ma anche in tutti i settori della sicurezza e della gestione dell’emergenza, oltre che nei posti di lavoro e tra i cittadini”.



Lo afferma il parlamentare della Lega Jacopo Morrone che oggi, insieme ai parlamentari emiliano-romagnoli dei Gruppi Camera e Senato Lega per Salvini Premier e ai consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini Premier Emilia-Romagna, ha indirizzato una lettera al presidente Stefano Bonaccini per sollecitarlo a “prendere in considerazione subito le proposte di queste aziende e metterle a sistema. Tutte le offerte di produzione locale di mascherine devono essere valutate immediatamente e, se considerate valide, deve essere dato il via libera alla produzione con indicazioni precise circa la quantità, i costi e la destinazione dei dispositivi. Altra richiesta urgente, quella di istituire un ‘Tavolo per il rilancio economico’ dell’Emilia-Romagna che riunisca, oltre ai portatori d’interesse istituzionali, anche le forze di opposizione. Si tratta di una sollecitazione che prende avvio da diffuse esigenze del nostro tessuto produttivo, che teme una crisi epocale, contestuale e successiva alla crisi sanitaria. Chiediamo a Bonaccini di dare una risposta, in tempi utili, anche in merito a questa istanza, nella certezza che la tutela della sanità e la garanzia della salute ai nostri concittadini non può essere disgiunta dalla salute e dalla tutela del sistema economico”.

