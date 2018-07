Drei a Salotto blu: "Lascio anche per il mancato sostegno del Pd, altri ora facciano un passo indietro"

È nel "salotto" condotto da Mario Russomanno su VideoRegione che il Sindaco di Forlì svolge le prime riflessioni non ufficiali dopo l'annuncio di non essere intenzionato a ricandidarsi dato nei giorni scorsi. Drei nella puntata registrata di "Salotto Blu" è apparso sereno, quasi liberato da un peso, ma deciso: "Se avessi sentito attorno a me il sostegno dei dirigenti del PD probabilmente avrei preso una decisione diversa. Ma tutti sanno che alcuni dirigenti non mi hanno mai sostenuto. Ora dobbiamo lavorare assieme perché la nostra tradizione politica possa presentarsi con successi ai cittadini e io farò la mia parte. Ritengo indispensabile che chi ha contribuito ad accentuare le divisioni si astenga a questo punto dal voler recitare ruoli da protagonista: servono persone nuove e nuove strategie". La trasmissione, col ragionamento complessivo del sindaco, andrà in onda oggi lunedi alle 23.15.