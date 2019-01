Drei a Salotto Blu: "Parte del Pd non mi ha mai sostenuto. Il nuovo candidato? Non so cosa stiano facendo"

Intervistato da Mario Russomanno a VideoRegione, il Sindaco di Forlì Davide Drei ha fatto il punto sullo stato di attuazione dei progetti della amministrazione forlivese, esprimendo, tra l'altro, ottimismo sul ripristino delle attività dell'aeroporto Ridolfi. Per quanto riguarda il suo personale impegno alle prossime elezioni amministrative, Drei ha ribadito che suo dovere è fare il massimo per la città fino al maggio del 2019 senza poter prendere impegni per il dopo: "Non ci sono le condizioni per una mia seconda candidatura. Mesi fa ho annunciato la mia decisione perché una parte del Pd non mi ha mai realmente sostenuto. Non so dire con certezza quale percorso stia seguendo il Pd nella individuazione della candidatura ma non vedo novità tali da farmi cambiare idea". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23.15.